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На Запорожской АЭС сообщили, что станция полностью обесточена

Запорожская АЭС полностью обесточена, об этом сообщается в официальном телеграм-канале станции.

Источник: РБК

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ “Ферросплавная-1”, — говорится в сообщении.

После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов.

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