На Запорожской АЭС сообщили, что станция полностью обесточена

«Запорожская атомная электростанция, входящая в состав Росатома, полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ “Ферросплавная-1”, — говорится в сообщении.
После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов.
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