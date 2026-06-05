Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Электроснабжение ЗАЭС перевели на резервные генераторы

Запорожскую АЭС перевели на резервные дизель-генераторы после обесточивания.

Источник: © РИА Новости

СИМФЕРОПОЛЬ, 5 июн — РИА Новости. На Запорожской АЭС произошло полное отключение внешнего питания по линии 330 киловольт «Ферросплавная-1», сообщила пресс-служба станции.

«Энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано», — рассказали там.

Радиационный фон остается в пределах естественных значений. Специалисты принимают все необходимые меры для поддержания безопасного состояния энергоблоков.

Накануне ВСУ более 20 раз атаковали территорию тепловой электростанции, расположенной в непосредственной близости. Там находятся критически важные объекты энергетической инфраструктуры, обеспечивающие функционирование «Ферросплавной-1». Она оставалась единственным действующим источником внешнего электроснабжения, которое обеспечивает собственные нужды АЭС.

Другая линия электропередачи 750 киловольт «Днепровская» отключилась 24 марта. Сегодня днем специалисты приступили к ее ремонту. Для этого было достигнуто установление режима тишины под эгидой МАГАТЭ, однако позже украинские боевики его нарушили, сбросив боеприпас с беспилотника. Ранения различной степени тяжести получили пять военнослужащих, им оказали помощь.

Как подчеркивали на ЗАЭС, подобные атаки создают прямую угрозу надежности энергоснабжения и в очередной раз демонстрируют пренебрежение принципами ядерной безопасности.

ВСУ регулярно обстреливают объекты на территории станции, а также ее город-спутник Энергодар. Владимир Путин называл это очень опасной практикой и призывал Киев ее прекратить. Он напоминал, что на Украине тоже есть работающие АЭС, и допускал возможность зеркального ответа.

Узнать больше по теме
Запорожская АЭС: от флагмана энергетики к символу ядерной угрозы
Запорожская АЭС — самая мощная атомная станция в Европе. Уже три года она существует в режиме перманентного кризиса. С 2022 года объект контролируется российскими войсками, реакторы остановлены, но риски сохраняются. Станция превратилась в символ беспрецедентной угрозы — возможной ядерной аварии в зоне активных боевых действий. Эта ситуация держит в напряжении все международное сообщество, особенно экспертов МАГАТЭ. Разбираемся, что представляет собой станция и в чем заключается главная опасность сегодня.
Читать дальше