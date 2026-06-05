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Трое жителей Тверской области пострадали при падении обломков БПЛА

Дачный дом загорелся при падении обломков сбитого БПЛА в Пеновском округе Тверской области. Три человека пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев.

Дачный дом загорелся при падении обломков сбитого БПЛА в Пеновском округе Тверской области. Три человека пострадали, они госпитализированы. Об этом сообщил губернатор Виталий Королев.

Пожар уже потушили сотрудники МЧС. Повреждена «значительная часть» дома, написал господин Королев в «Максе». Экстренные службы работают на месте падения обломков БПЛА. Губернатор поручил оказать пострадавшим «всю необходимую помощь».

По данным Минобороны России, с 14:00 до 20:00 мск над российскими регионами, в том числе над Тверской областью, было сбито 106 беспилотников Вооруженных сил Украины.

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