Три человека пострадали при падении лифта в доме в Оренбурге

Ранее Life.ru писал, как во Владимире женщина с годовалым ребёнком в коляске упала в шахту лифта надземного пешеходного перехода на улице Лакина. По факту случившегося возбудили уголовное дело. К счастью, угрозы жизни пострадавших нет. Следствие рассматривает версию о ненадлежащем качестве услуг, не отвечающих требованиям безопасности.