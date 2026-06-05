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Три человека ранены при ударе БПЛА по агрофирме в Курской области

Украинский беспилотник атаковал агрофирму в селе Козыревка Большесолдатского района Курской области. Пострадали трое мужчин, сообщил губернатор Александр Хинштейн.

Источник: Life.ru

Ранения получили мужчины в возрасте 68, 61 и 30 лет. У всех диагностированы множественные осколочные травмы, один из пострадавших находится в тяжёлом состоянии. Медики оказали первую помощь на месте, после чего скорая доставила всех троих в областную клиническую больницу.

«Скорая помощь везёт их сейчас в ОКБ. Наши врачи сделают всё, что от них зависит», — уточнил Хинштейн в «Максе».

Ранее стало известно, что в Донецкой Народной Республике за минувшие сутки в результате атак Вооружённых сил Украины пострадали три мирных жителя. С полуночи 4 июня до полуночи 5 июня на территории региона зафиксировали 11 вооружённых обстрелов со стороны ВСУ. Кроме того, поступила информация о ранениях гражданских лиц. Данных о погибших не приводится.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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