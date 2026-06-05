Поиск Яндекса
Ричмонд
+32°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин: Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский дрон, летевший на Москву. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский дрон, летевший на Москву. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.

— Системой ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву, — отметил глава города.

Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков, добавил Собянин в МАКС.

В этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал территорию со списанной техникой на Запорожской атомной электростанции (АЭС), пострадали люди. Также 5 июня украинские войска нарушили «режим тишины» на ЗАЭС, сбросив БПЛА по группе разминирования.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше