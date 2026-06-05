Собянин: Сбит еще один БПЛА, летевший на Москву

Силы противовоздушной обороны (ПВО) ликвидировали украинский дрон, летевший на Москву. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил мэр столицы Сергей Собянин.
— Системой ПВО Минобороны сбит беспилотник, летевший на Москву, — отметил глава города.
Специалисты экстренных служб в настоящее время работают на месте падения обломков, добавил Собянин в МАКС.
В этот же день губернатор Запорожской области Евгений Балицкий сообщил, что дрон Вооруженных сил Украины атаковал территорию со списанной техникой на Запорожской атомной электростанции (АЭС), пострадали люди. Также 5 июня украинские войска нарушили «режим тишины» на ЗАЭС, сбросив БПЛА по группе разминирования.