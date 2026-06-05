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Запорожская АЭС полностью обесточена, станция задействовала запасные генераторы

Запасные дизельные генераторы работают исправно на ЗАЭС.

Источник: Комсомольская правда

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена. Объект переведен на запасные дизельные генераторы. Об этом сообщила пресс-служба станции.

Причиной отключения стало прекращение подачи электроэнергии по линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Она обеспечивала нужды ЗАЭС. После потери внешнего питания энергоблоки были оперативно переключены на резервные источники.

Представители станции заявили, что дизель-генераторы работают исправно. Нарушений в работе систем безопасности не замечено не было.

KP.RU прежде сообщал, что ВСУ снова начали наносить удары по ЗАЭС. По сведениям главы Росатома Алексея Лихачева, 5 июня были зафиксированы очередные атаки со стороны украинских войск. Таким образом, Киев нарушил введенный на станции режим тишины. Он уточнил, что при ударах пострадали три человека. Двое из них лежат в больнице в тяжелом состоянии.

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