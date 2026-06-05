Инспекторы МАГАТЭ проинформированы об обесточивании ЗАЭС

Запорожская атомная электростанция полностью обесточена в результате отключения линии электроснабжения 330 кВ «Ферросплавная-1», обеспечивавшей собственные нужды станции, сообщила в пятницу пресс-служба станции. Станция переведена на питание от резервных дизель-генераторов. Основная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская» остается отключенной с 24 марта, напомнили на ЗАЭС.
«Инспекторы, находящиеся на станции, проинформированы об обесточивании ЗАЭС», — сказал Яшина.
ЗАЭС расположена на левом берегу Днепра рядом с городом Энергодар. В октябре 2022 года атомная станция перешла в собственность РФ. Генерация на энергоблоках остановлена в сентябре 2022 года. С апреля 2024 года все блоки станции находятся в режиме холодного останова.