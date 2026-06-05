ЗАЭС оказалась полностью обесточена, задействованы резервные дизель-генераторы

Запорожская атомная электростанция (ЗАЭС) оказалась полностью обесточена из-за отключения линии электроснабжения «Ферросплавная-1», после чего ее сотрудники задействовали резервные дизель-генераторы. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщили в пресс-службе станции.
— После потери внешнего электроснабжения энергоблоки ЗАЭС были переведены на питание от резервных дизель-генераторов. Оборудование сработало штатно, нарушений в работе систем безопасности не зафиксировано, — говорится в сообщении.
Представители ЗАЭС добавили, что нарушений в работе систем безопасности станции нет, а радиационный фон не превышает установленных норм. Ситуация находится под постоянным контролем специалистов, передает Telegram-канал ЗАЭС.
5 июня Вооруженные силы Украины нарушили «режим тишины» на ЗАЭС — украинский беспилотник сбросил боеприпас на сотрудников группы разминирования Министерства обороны России в районе опоры № 20 линии электропередачи 750 кВ «Днепровская». В результате удара пострадали пять военнослужащих, им оказали медицинскую помощь.
Позднее другой украинский дрон атаковал территорию со списанной техникой на ЗАЭС, в результате чего пострадали люди. Станция уже третий день подряд подвергается атакам со стороны украинских войск.