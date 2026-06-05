Арестован ранивший ножом сотрудницу МФЦ на юге Москвы

Напомним, в столичном МФЦ на Борисовских прудах мужчина набросился с ножом на сотрудницу. Женщина получила ранение в шею, её экстренно госпитализировали. Обезвредить злоумышленника успел охранник центра, после чего передал его полиции. Столичный главк СК уже возбудил уголовное дело по статье «Покушение на убийство». По предварительным данным, нападавший успел нанести женщине не менее трёх ударов прямо в административном помещении. Сейчас потерпевшая находится под наблюдением врачей, её состояние стабильное.