Правозащитник заявил об исчезновении бывшей жены дубайского шейха

Бывшая супруга шейха Саида бин Мактума бин Рашида Аль Мактума, племянника эмира Дубая, перестала выходить на связь вместе с тремя дочерьми. Об этом сообщает Daily Mail со ссылкой на британского правозащитника Дэвида Хейга.
По его данным, Зейнаб Джавадли исчезла вечером 2 июня. На следующий день ее мать прибыла в Дубай, чтобы поддержать дочь и внучек, однако обнаружила квартиру закрытой и не смогла связаться с родственниками.
Хейг утверждает, что в жилище Джавадли прибыли сотрудники полиции и государственной безопасности ОАЭ. По словам правозащитника, их действия были связаны с судебным решением о передаче трех дочерей — Саны, Асии и Салмы — отцу. Как утверждается, вынесенное в апреле постановление допускало применение силы для исполнения решения суда.
Согласно информации адвоката, еще за несколько месяцев до исчезновения женщина публично заявляла об угрозе принудительного изъятия детей. Она утверждала, что в случае отказа добровольно передать дочерей силовики могут провести операцию по их изъятию.
Правозащитник также сообщил, что после развода в 2019 году его клиентка столкнулась с серьезными ограничениями. В частности, по его словам, ей был запрещен выезд из эмирата на неопределенный срок.
Хейг заявил, что намерен добиваться международного внимания к ситуации и обратиться к структурам ООН. Он также подверг критике положение женщин и детей в эмирате, назвав произошедшее примером нарушения их прав.
По состоянию на момент публикации официальных комментариев от властей Дубая или представителей семьи шейха относительно заявлений о местонахождении Зейнаб Джавадли и ее дочерей в представленном материале не приводится.
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