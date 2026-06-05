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За два дня до выборов сторонник Пашиняна на фургоне протаранил митинг оппозиции

В Ереване сторонник правящей партии «Гражданский договор» премьера Никола Пашиняна на грузовом фургоне протаранил участников агитационной кампании оппозиции. Об этом сообщила Сона Агекян из партии «Процветающая Армения».

Источник: Life.ru

«Уважаемые граждане, только что на этой машине отправили провокатора, который подверг наезду участников нашей агитационной кампании и ушёл», — написала она под фото машины в соцсети.

Позже журналистка Лиа Саркисян опубликовала видео, на котором видно, как из-под машины извлекают одного из пострадавших.

Выборы в парламент Армении пройдут 7 июня. Участвуют 18 политических сил, включая блок «Сильная Армения», в который входит «Процветающая Армения».

Ранее в центре Еревана прошло многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна и блока «Армения», которые заявили о необходимости союзнических отношений с Россией, отказавшись от «пути Украины». Кочарян подчеркнул, что экономика республики тесно связана с ЕАЭС, и обвинил нынешние власти в искусственном развороте против Москвы ради сближения с Европой и США. По его словам, Армении не следует играть на противоречиях крупных держав, чтобы не ставить под удар своих граждан.

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