За два дня до выборов сторонник Пашиняна на фургоне протаранил митинг оппозиции

Ранее в центре Еревана прошло многотысячное шествие сторонников экс-президента Армении Роберта Кочаряна и блока «Армения», которые заявили о необходимости союзнических отношений с Россией, отказавшись от «пути Украины». Кочарян подчеркнул, что экономика республики тесно связана с ЕАЭС, и обвинил нынешние власти в искусственном развороте против Москвы ради сближения с Европой и США. По его словам, Армении не следует играть на противоречиях крупных держав, чтобы не ставить под удар своих граждан.