В ДР Конго значительно увеличилось число умерших от лихорадки Эбола

ПРЕТОРИЯ, 5 июня. /ТАСС/. Резкий скачок числа подтвержденных смертей от лихорадки Эбола произошел за последние 24 часа в Демократической Республике Конго (ДРК), когда общее количество летальных случаев достигло 82 — на 18 больше, чем сутки назад. Об этом сообщил конголезский Минздрав в очередном ежедневном бюллетене.
Количество подтвержденных случаев заражения Эболой также существенно увеличилось за последние сутки — на 71, до 452. Среди новых инфицированных много женщин.
Никогда с начала нынешней вспышки в минувшем мае не было столь значительного увеличения числа смертей и новых заболевших Эболой. Пока не ясно, что именно стоит за этим всплеском. По утверждению Минздрава ДРК, скачок вызван тем фактом, что медицинским бригадам удалось получить доступ в отдаленные районы провинции Итури, которая является эпицентром нынешней вспышки. Так, медики получили более широкий доступ к очагам заболевания в округе Махаги, который находится на границе с Угандой. На территории Махаги действуют повстанческие группировки, что затрудняло перемещение медицинских бригад.
Правительства ДРК и Уганды официально объявили о начале вспышки лихорадки Эбола 15 мая. Служба здравоохранения Африканского союза сообщила в пятницу, что нынешняя вспышка уже стала по своему масштабу и тяжести четвертой по счету с момента начала наблюдений за Эболой в 1976 году.