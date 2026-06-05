В ДР Конго значительно увеличилось число умерших от лихорадки Эбола

Никогда с начала нынешней вспышки в минувшем мае не было столь значительного увеличения числа смертей и новых заболевших Эболой. Пока не ясно, что именно стоит за этим всплеском. По утверждению Минздрава ДРК, скачок вызван тем фактом, что медицинским бригадам удалось получить доступ в отдаленные районы провинции Итури, которая является эпицентром нынешней вспышки. Так, медики получили более широкий доступ к очагам заболевания в округе Махаги, который находится на границе с Угандой. На территории Махаги действуют повстанческие группировки, что затрудняло перемещение медицинских бригад.