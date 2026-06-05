Два самолёта опасно сблизились при посадке в аэропорту Флориды

Позже диспетчер в радиоэфире резко отозвался о действиях пилота небольшого самолёта, сравнив его с героем франшизы «Безумный Макс». Несмотря на произошедшее, экипаж пассажирского лайнера продолжил заход на посадку и благополучно приземлился. В FAA заявили, что требования по безопасному эшелонированию нарушены не были. Тем не менее вскоре диспетчеры предупредили ещё один самолёт JetBlue о том же воздушном судне.