Жителя Ивановской области приговорили к 15 годам за госизмену

Виновному назначили 15 лет лишения свободы в колонии строгого режима. Кроме того, суд назначил штраф в размере 300 тысяч рублей и ограничение свободы сроком на один год. Также у осуждённого конфисковали денежные средства, мобильный телефон и ноутбук, которые использовались при совершении преступления. Как уточнила прокуратура Ивановской области, мужчина действовал в интересах украинской спецслужбы с января по март 2025 года. За переданную информацию он получил около трёх тысяч рублей.