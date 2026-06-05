Один человек погиб и один пострадал при атаках ВСУ на Белгородскую область

В результате террористических атак Вооруженных сил Украины на Белгородскую область один человек погиб, еще один получил ранения. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщил оперштаб региона.
В городе Шебекино дрон атаковал автомобиль. Водитель скончался на месте от полученных ранений, машина уничтожена огнем.
В селе Отрадное Белгородского округа при детонации FPV-дрона мужчина получил множественные осколочные ранения спины. Пострадавшему оказали помощь в городской больнице № 2 Белгорода, лечение продолжит амбулаторно, говорится в сообщении.
В этот же день стало известно, что пять человек погибли в результате атаки беспилотников на танкер и два сухогруза в Таганрогском заливе Краснодарского края. По предварительным данным, удар был нанесен около 05:00 5 июня.