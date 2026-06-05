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Россиянку задержали в аэропорту Тбилиси по запросу США

Гражданка России и аспирантка МГИМО Татьяна Курашкевич была задержана в тбилисском аэропорту по запросу Интерпола. Причиной стали претензии со стороны правоохранительных органов США, где в отношении неё открыты уголовные производства, сообщает SHOT.

Источник: Life.ru

Согласно обвинениям, 54-летняя предпринимательница могла участвовать в схемах, связанных с поставками авиационных комплектующих в Россию вопреки введённым ограничениям. В материалах дела также фигурируют подозрения в финансовых и иных экономических нарушениях.

После задержания Курашкевич поместили под стражу в Грузии. Сейчас рассматривается возможность её передачи американским властям. Семья россиянки заявляет о её невиновности и отвергает все выдвинутые обвинения.

А ранее россиянку с гражданством США приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима за ввоз в Россию пистолета Colt Combat Commander 45-го калибра без необходимых документов. 12 июня прошлого года женщина прилетела из Стамбула в аэропорт Внуково рейсом «Турецких авиалиний». У нее было пять чемоданов и одна сумка ручной клади. При досмотре таможенники обнаружили в одном из чемоданов американский пистолет с тремя пустыми обоймами.

Больше материалов о громких инцидентах и расследованиях — в разделе «Происшествия» на Life.ru.

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