Россиянку задержали в аэропорту Тбилиси по запросу США

А ранее россиянку с гражданством США приговорили к 3 годам и 3 месяцам колонии общего режима за ввоз в Россию пистолета Colt Combat Commander 45-го калибра без необходимых документов. 12 июня прошлого года женщина прилетела из Стамбула в аэропорт Внуково рейсом «Турецких авиалиний». У нее было пять чемоданов и одна сумка ручной клади. При досмотре таможенники обнаружили в одном из чемоданов американский пистолет с тремя пустыми обоймами.