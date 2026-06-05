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Инспекторы МАГАТЭ получили информацию о полном обесточивании ЗАЭС

Инспекторов МАГАТЭ уведомили о полном обесточивании Запорожской АЭС. Об этом сообщила директор по коммуникациям станции Евгения Яшина, пишет РИА «Новости».

По данным ЗАЭС, станция лишилась внешнего электроснабжения после отключения линии 330 кВ «Ферросплавная-1». Она обеспечивала собственные нужды объекта.

«Инспекторы, находящиеся на станции, проинформированы об обесточивании ЗАЭС», — сказала Яшина.

После отключения станцию перевели на резервные дизель-генераторы. Основная линия электропередачи 750 кВ «Днепровская» остаётся отключённой с 24 марта.

Сотрудники станции заверили, что все системы безопасности функционируют нормально, и никаких инцидентов не зафиксировано. Уровень радиации на территории ЗАЭС и прилегающей зоне наблюдения соответствует естественным показателям и не выходит за рамки установленных нормативов. Специалисты осуществляют непрерывный мониторинг ситуации.

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