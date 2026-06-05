Неделя в открытом море: турист выжил на сырых крабах и дождался спасения

Все это время китаец находился в воде без спасательного жилета и каких-либо запасов продовольствия. Чтобы не умереть от голода, он ловил и ел мелких крабов в сыром виде. Длительное пребывание под палящим солнцем привело к тяжелым ожогам кожи, а сильное истощение вызвало галлюцинации.