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Неделя в открытом море: турист выжил на сырых крабах и дождался спасения

В Китае спасли 39-летнего туриста, который после случайного падения в воду провел в открытом море семь дней и шесть ночей.

В Китае спасли 39-летнего туриста, который после случайного падения в воду провел в открытом море семь дней и шесть ночей. О необычном случае сообщил телеканал HNTV.

По имеющимся данным, мужчина по фамилии Цинь приехал на остров Хайнань на отдых. Вечером 27 мая у побережья города Хайкоу его смыло в море. Самостоятельно добраться до берега он не смог и оказался во власти течений.

Все это время китаец находился в воде без спасательного жилета и каких-либо запасов продовольствия. Чтобы не умереть от голода, он ловил и ел мелких крабов в сыром виде. Длительное пребывание под палящим солнцем привело к тяжелым ожогам кожи, а сильное истощение вызвало галлюцинации.

По словам самого туриста, наиболее тяжелыми стали четвертый и пятый дни дрейфа. В один из моментов он заметил проходивший неподалеку паром и пытался привлечь внимание экипажа, однако его сигналы остались незамеченными.

Спасение пришло спустя неделю. Недалеко от города Цяотоу в уезде Чэнмай мужчину обнаружили два рыбака, которые подняли его на борт и доставили на берег.

Сейчас Цинь находится под наблюдением врачей. Несмотря на серьезное обезвоживание, последствия длительного голодания и солнечные ожоги, ему удалось выжить после почти недельного пребывания в открытом море, и теперь он делится подробностями пережитого с журналистами.

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