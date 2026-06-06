В Сумах произошел новый взрыв

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Взрыв снова произошел в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
Других подробностей не приводится. Ранее также сообщалось о взрывах в городе.
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
В Сумской области объявлена воздушная тревога.
МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Взрыв снова произошел в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».
Других подробностей не приводится. Ранее также сообщалось о взрывах в городе.
В Сумской области объявлена воздушная тревога.