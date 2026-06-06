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В Сумах произошел новый взрыв

В Сумской области объявлена воздушная тревога.

МОСКВА, 5 июня. /ТАСС/. Взрыв снова произошел в городе Сумы на севере Украины, сообщило издание «Общественное. Новости».

Других подробностей не приводится. Ранее также сообщалось о взрывах в городе.

В Сумской области объявлена воздушная тревога.