Одного из лидеров РДК* Кирющенко** заочно приговорили к пожизненному сроку

Ранее сообщалось, что Василий Кирющенко**, которого правоохранительные органы объявили в розыск, имеет непогашенную задолженность по кредитным обязательствам в России. По данным источников, сумма долга составляла около 136 тысяч рублей. Кредит оформили в одном из российских банков, однако обязательства по нему не исполнили в установленный срок. Также в отношении Кирющенко** возбуждали исполнительные производства, которые позже прекратили из-за невозможности установить его местонахождение и имущество. В настоящее время он включён в российский перечень террористов и экстремистов.