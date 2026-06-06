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В Белгородской области из-за атаки дронов ВСУ погиб человек

Дроны ВСУ нанесли удары по Шебекино и селу Отрадное Белгородского округа Белгородской области.

Источник: Аргументы и факты

В Белгородской области в результате атак беспилотников пострадали жители Шебекино и села Отрадное. По данным регионального оперативного штаба, один человек погиб, еще один получил ранения.

В Шебекино дрон атаковал легковой автомобиль. Находившийся за рулем мужчина получил смертельные травмы и скончался на месте происшествия. После удара транспортное средство полностью сгорело.

Еще один инцидент произошел в селе Отрадное Белгородского округа, где FPV-дрон взорвался рядом с местным жителем. Мужчина получил множественные осколочные ранения спины и был доставлен в городскую больницу № 2 Белгорода, где ему оказали необходимую медицинскую помощь.

Ранее украинские вооружённые формирования атаковали неэксплуатируемые здания пансионата в курортном селе Железный Порт Херсонской области, расположенном на берегу Чёрного моря.

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