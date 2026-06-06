В Чёрном море при атаке турецкого судна погиб человек, четверо пострадали

Судно Duru 67 подверглось атаке в международных водах. Получив серьёзные повреждения, оно затонуло. Экипаж из пяти рыбаков был эвакуирован другим турецким судном Burak Kaya, находившимся в том же районе. Один из пострадавших, получивший тяжёлые ранения, скончался при эвакуации.
Около 19:20 по местному времени к судну Burak Kaya в 115 морских милях к северу от турецкого порта Инеболу подошёл катер береговой охраны Турции.
«Тело погибшего рыбака и раненые были переданы подразделению береговой охраны. Катер отправился в порт Инеболу», — говорится в сообщении ведомства.
Ранее в МИД России заявили, что Киев совершает «бандитские налёты» на суда в Чёрном море с помощью безэкипажных катеров и беспилотников, после чего пытается возложить вину на Россию. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ведут к ухудшению условий гражданского судоходства и росту рисков, а устранение этих угроз остаётся ключевым элементом урегулирования украинского кризиса. Особое внимание обратили на атаки 28 мая на гражданские танкеры у побережья Турции и пролива Босфор, назвав их «форменным разбоем», за которым должны последовать наказание организаторов и исполнителей.
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