В Чёрном море при атаке турецкого судна погиб человек, четверо пострадали

Ранее в МИД России заявили, что Киев совершает «бандитские налёты» на суда в Чёрном море с помощью безэкипажных катеров и беспилотников, после чего пытается возложить вину на Россию. В ведомстве подчеркнули, что такие действия ведут к ухудшению условий гражданского судоходства и росту рисков, а устранение этих угроз остаётся ключевым элементом урегулирования украинского кризиса. Особое внимание обратили на атаки 28 мая на гражданские танкеры у побережья Турции и пролива Босфор, назвав их «форменным разбоем», за которым должны последовать наказание организаторов и исполнителей.