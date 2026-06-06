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Один человек погиб и один ранен при атаках БПЛА в Белгородской области

В Белгородской области из-за атак беспилотников один человек погиб, еще один пострадал, сообщил оперативный штаб региона.

В Белгородской области из-за атак беспилотников один человек погиб, еще один пострадал, сообщил оперативный штаб региона.

«В городе Шебекино дрон нанес удар по автомобилю. От полученных ранений водитель скончался на месте… Машина уничтожена огнем», — указано в сообщении оперштаба.

В селе Отрадное Белгородского округа мужчина пострадал от детонации FPV-дрона. Он получил множественные осколочные ранения спины. Медицинская помощь ему оказана в городской больнице № 2 Белгорода, лечение мужчина продолжит амбулаторно.

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