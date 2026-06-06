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Четырёхлетняя девочка погибла под колёсами автомобиля в Твери

Четырёхлетняя девочка погибла в результате ДТП в Твери. Авария произошла на улице 1-я Суворова, сообщили в региональном управлении ГАИ.

По предварительным данным, водитель автомобиля «Хёндай Элантра» 1983 года рождения сбил ребёнка на нерегулируемом пешеходном переходе.

Трагедия произошла днём 5 июня возле дома № 15 по улице 1-я Суворова. После наезда ребёнок получил травмы, несовместимые с жизнью. На месте происшествия работали сотрудники экстренных и правоохранительных служб. Специалисты устанавливают все обстоятельства и причины случившегося.

Ранее на Камчатке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, организованную на время дорожных работ, где столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали оба водителя. Медики оказали им необходимую помощь и доставили в больницу. В момент столкновения пассажиров в автобусе не было.

Больше новостей о ЧП, авариях и чрезвычайных ситуациях — читайте в разделе «Происшествия» на Life.ru.