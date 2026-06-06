Четырёхлетняя девочка погибла под колёсами автомобиля в Твери

Ранее на Камчатке произошло ДТП с участием пассажирского автобуса и грузового автомобиля. По предварительным данным, водитель грузовика выехал на встречную полосу, организованную на время дорожных работ, где столкнулся с автобусом. В результате аварии пострадали оба водителя. Медики оказали им необходимую помощь и доставили в больницу. В момент столкновения пассажиров в автобусе не было.