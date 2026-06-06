DM: британский авианосец сломался во время учений на Крайнем Севере

ЛОНДОН, 6 июня. /ТАСС/. Авианосец HMS Prince of Wales ВМС Великобритании, отправленный в Северную Атлантику, сломался в ходе учений стран — членов НАТО. Об этом сообщила газета The Daily Mail со ссылкой на источники.
Согласно изданию, речь идет о «незначительной технической проблеме, связанной с гребным валом». Тем не менее, выявленный дефект вынудил экипаж корабля остановиться в норвежском порту Ставангер для прохождения ремонта.
«В условиях низкого морального духа, вызванного [низкими] тратами на оборону и задержкой с [публикацией правительством Великобритании] оборонного инвестиционного плана, последнее, что было нужно королевским ВМС, — это застрявший в норвежском фьорде HMS Prince of Wales. Ситуация усугубляется тем, что, по всей видимости, причиной поломки стала проблема, которая уже возникала ранее», — заявил источник газеты в британской военной сфере.
14 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер пообещал направить в этом году авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север во главе с авианосцем Prince of Wales в качестве «мощной демонстрации приверженности евро-атлантической безопасности». На борту авианосца водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 м размещаются истребители F-35B, вертолеты Merlin, Chinook, Apache и Wildcat.