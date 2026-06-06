DM: британский авианосец сломался во время учений на Крайнем Севере

14 февраля, выступая на Мюнхенской конференции по безопасности, премьер-министр Соединенного Королевства Кир Стармер пообещал направить в этом году авианосную ударную группу в Северную Атлантику и на Крайний Север во главе с авианосцем Prince of Wales в качестве «мощной демонстрации приверженности евро-атлантической безопасности». На борту авианосца водоизмещением 65 тыс. тонн и длиной 280 м размещаются истребители F-35B, вертолеты Merlin, Chinook, Apache и Wildcat.