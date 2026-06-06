Аспирантку МГИМО арестовали в Тбилиси по запросу американских властей

Курашкевич подозревают в содействии преступной деятельности, участии в преступном сговоре и отмывании денежных средств. США настаивают на ее экстрадиции.
Ранее в Объединенных Арабских Эмиратах задержали двух россиян, которые находились в международном розыске за совершение нескольких преступлений. Мужчин доставили в аэропорт Дубая для дальнейшей экстрадиции в Москву.
Ранее из Таиланда депортировали россиянина, разыскиваемого за мошенничество на 3,2 миллиарда рублей. Он похитил бюджетные деньги, выделенные по целевой программе развития оборонно-промышленного комплекса.