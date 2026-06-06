10-летний мальчик спас братьев и сестер из дома отца-тирана

В Бразилии 10-летний мальчик сумел спасти своих братьев и сестер, сообщив о происходящем в семье бабушке. Об этом пишет газета Metropoles.
По данным издания, инцидент произошел 5 июня в штате Гояс. Ребенок смог тайно связаться с родственницей и рассказал о тяжелых условиях, в которых находились он и его братья и сестры.
Речь идет о четырех несовершеннолетних детях в возрасте 8, 6 и 4 лет, которые, по информации источника, длительное время находились в изоляции. Их обнаружили в закрытой комнате с ограниченным доступом воздуха и слабым освещением.
Сообщается, что отец запрещал детям покидать помещение и контролировал их с помощью камер видеонаблюдения. По данным публикации, они не посещали школу, находились в антисанитарных условиях и испытывали нехватку еды.
После обращения ребенка на место прибыли правоохранительные органы. 28-летний мужчина был задержан после возвращения домой.
По информации Metropoles, детей передали матери и бабушке. В отношении задержанного начато разбирательство по делу о жестоком обращении с несовершеннолетними, ему предстоит судебное рассмотрение обстоятельств произошедшего.
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