Собянин сообщил об уничтожении уже 17 беспилотников, летевших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано четыре вражеских беспилотника.
— Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 17.
Всего за ночь 5 июня над российскими регионами сбили 123 беспилотника.
Ранее украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тувы.
Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что это атака украинских войск — это преднамеренный террористический акт.