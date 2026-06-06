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Собянин сообщил об уничтожении уже 17 беспилотников, летевших к Москве

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано четыре вражеских беспилотника.

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было ликвидировано четыре вражеских беспилотника.

— Силами ПВО Минобороны уничтожены четыре беспилотника, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Так, число сбитых дронов достигло 17.

Всего за ночь 5 июня над российскими регионами сбили 123 беспилотника.

Ранее украинские беспилотники атаковали автобус сообщением Москва — Симферополь в ДНР. По последним данным, погибли восемь человек. Среди раненых оказалось большое количество жителей других регионов, в том числе Ярославской области и Тувы.

Посол по особым поручениям Министерства иностранных дел России Родион Мирошник заявил, что это атака украинских войск — это преднамеренный террористический акт.

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