Британский авианосец Prince of Wales сломался во время учений НАТО

Ранее CNN со ссылкой на кадры членов экипажа сообщил, что Пентагон скрыл масштаб пожара на авианосце USS Gerald R. Ford, участвовавшем в атаке на Иран: на видео видны полностью выгоревшие кубрики и обугленный потолок, автоматическая система пожаротушения не сработала, моряки тушили огонь вручную более 30 часов. Авианосец стоимостью 13 миллиардов долларов вернулся на базу в мае, и теперь ему потребуется не менее года на ремонт. Пентагон сформировал комиссию для выяснения причин возгорания.