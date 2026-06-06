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Вблизи Москвы сбиты четыре беспилотника

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

Силы ПВО сбили четыре беспилотника, летевших на Москву, сообщил мэр Сергей Собянин. Он уточнил, что на месте падения БПЛА работают экстренные службы.

В течение суток 5 июня силы ПВО сбили вблизи Москвы 13 беспилотников.

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