В местах поиска Усольцевых прогнозируется жара и отсутствие осадков

Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Первые активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Поиски из-за погоды (снегопада, сильного ветра, минусовых температур) были свернуты в октябре. Поиски из-за погоды (снегопада, сильного ветра, минусовых температур) были свернуты в октябре.