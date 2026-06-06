В местах поиска Усольцевых прогнозируется жара и отсутствие осадков

КРАСНОЯРСК, 6 июня. /ТАСС/. Температура воздуха до 30 градусов тепла и отсутствие осадков прогнозируется в местах поиска семьи Усольцевых в горной тайге под Красноярском. Об этом ТАСС сообщили в экстренных службах региона.
4 июня ГСУ СК РФ по краю и Хакасии сообщили о возобновлении поисков в месте пропаже семьи в Кутурчинском Белогорье. Поиски будут продолжаться до 9 июня включительно, и если они не дадут результатов, то будут временно приостановлены. В поисках участвуют около 80 человек. На месте поисков установлены блокпосты.
«Погода будет однотипная — 25−30 градусов тепла и без осадков, вплоть до вторника», — сказал собеседник агентства, добавив, что в следующие среду и четверг (10−11 июня) прогнозируются кратковременные дожди и понижение температуры до 20−25 градусов тепла.
Ирина и Сергей Усольцевы с пятилетней дочерью пропали на Кутурчинском Белогорье в сентябре 2025 года. Первые активные поиски начались через несколько дней после пропажи, когда Ирина не вышла на работу. Следователи осмотрели машину семьи, где не нашли туристического снаряжения. В автомобиле была обнаружена крупная сумма денег. Поиски из-за погоды (снегопада, сильного ветра, минусовых температур) были свернуты в октябре. Поиски из-за погоды (снегопада, сильного ветра, минусовых температур) были свернуты в октябре.
Установлено, что члены семьи были в легкой одежде, а по дороге на гору их видели двое туристов. Телефон главы семьи Сергея в последний раз был в сети вечером в день пропажи. Первые поиски семьи были признаны самыми масштабными в регионе — Усольцевых искали более 1,5 тыс. человек.