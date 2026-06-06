На Ставрополье объявили беспилотную опасность

СТАВРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он в Telegram-канале.
Об этом сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
СТАВРОПОЛЬ, 6 июня. /ТАСС/. Режим беспилотной опасности введен на Ставрополье, сообщил губернатор региона Владимир Владимиров.
«На территории Ставропольского края объявлена беспилотная опасность», — написал он в Telegram-канале.