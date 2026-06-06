Житель Кинешмы получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу СБУ

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. Суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, штрафа в 300 тысяч рублей и ограничения свободы на один год. Денежные средства, полученные шпионом, а также его мобильный телефон и ноутбук конфискованы, говорится в сообщении.