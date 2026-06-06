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Житель Кинешмы получил 15 лет колонии за шпионаж в пользу СБУ

Ивановский областной суд приговорил 55-летнего жителя города Кинешма к 15 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа. Мужчина собирал и передавал представителям СБУ сведения, которые могли быть использованы против безопасности России. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Ивановской области.

Ивановский областной суд приговорил 55-летнего жителя города Кинешма к 15 годам лишения свободы за государственную измену в форме шпионажа. Мужчина собирал и передавал представителям СБУ сведения, которые могли быть использованы против безопасности России. Об этом в пятницу, 5 июня, сообщила объединенная пресс-служба судов Ивановской области.

По данным следствия, россиянин через интернет установил контакт с сотрудниками украинской спецслужбы и за денежное вознаграждение передавал им информацию о предприятии оборонно-промышленного комплекса: о его периметре, ограждениях, способах проникновения на территорию, графике работы, а также о типах выпускаемой военной продукции и местах расположения воинских частей.

Преступление было выявлено и пресечено сотрудниками УФСБ России по Ивановской области. Суд назначил наказание в виде 15 лет колонии строгого режима, штрафа в 300 тысяч рублей и ограничения свободы на один год. Денежные средства, полученные шпионом, а также его мобильный телефон и ноутбук конфискованы, говорится в сообщении.

Ранее в Крыму пресекли деятельность агента ГУР Украины, который собирал данные о дислокации подразделений Минобороны РФ. Мужчину арестовали, возбуждено уголовное дело.

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