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Собянин сообщил о сбитом БПЛА, летевшем на Москву

Мэр Москвы Сергей Собянин написал об уничтожении беспилотника, направлявшегося в сторону столицы. Об этом он сообщил в «Максе».

Источник: Life.ru

«Сбит БПЛА, летевший на Москву. На месте падения обломков работают специалисты экстренных служб», — написал Собянин.

Ранее средства ПВО Минобороны уничтожили четыре беспилотника ВСУ, летевших на Москву. На месте падения обломков работают специалисты аварийно-спасательных служб.

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