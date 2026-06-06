Междугородний автобус и грузовик пострадали в ДТП в непогоду на территории Приморья

На пути к Уссурийску водитель допустил небрежность, не следя за дорогой, поэтому не успел затормозить перед возникшим препятствием и допустил съезд автобуса ГАЗ Gazelle NEXT в правый кювет. Двум пассажирам, включая 17-летнюю девушку, прибывшие на место аварии медики диагностировали ушибы, пострадавшим назначено амбулаторное лечение.
Состояние опьянения у шофёра не установлено, но к административной ответственности за нарушения ПДД он уже привлекался. Расследование автоаварии продолжается под контролем Уссурийской прокуратуры.
Вчера в Приморье в условиях непогоды на междугородних дорогах было немало аварий. Так, на 21-м километре дороги Владивостока — Находка — Порт Восточный в Артёмовском городском округе житель Находки, управляя большегрузным транспортным средством, съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение, при столкновении грузовик опрокинулся. Мужчина умер до прибытия реанимационной бригады СМП.
Установлено, что водитель только в 2026 году при управлении этим большегрузным автомобилем семь раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. ДТП в Артёмовском городском округе расследует Госавтоинспекция.
Сегодня утром дожди прекратятся не во всех районах Приморья, хоть их интенсивность и уменьшится. Ещё действует штормовое предупреждение от Примгидромета. Госавтоинспекция просит водителей соблюдать на дорогах особую осторожность в условиях непогоды.