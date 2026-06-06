Междугородний автобус и грузовик пострадали в ДТП в непогоду на территории Приморья

Вчера в Приморье в условиях непогоды на междугородних дорогах было немало аварий. Так, на 21-м километре дороги Владивостока — Находка — Порт Восточный в Артёмовском городском округе житель Находки, управляя большегрузным транспортным средством, съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение, при столкновении грузовик опрокинулся. Мужчина умер до прибытия реанимационной бригады СМП.