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Междугородний автобус и грузовик пострадали в ДТП в непогоду на территории Приморья

5 июня 2026 года на территории Уссурийского городского округа произошло ДТП с участием межмуниципального автобуса, следовавшего по маршруту № 514 Камень-Рыболов — Владивосток, сообщает ИА DEITA.RU.

Источник: ДЕЙТА

На пути к Уссурийску водитель допустил небрежность, не следя за дорогой, поэтому не успел затормозить перед возникшим препятствием и допустил съезд автобуса ГАЗ Gazelle NEXT в правый кювет. Двум пассажирам, включая 17-летнюю девушку, прибывшие на место аварии медики диагностировали ушибы, пострадавшим назначено амбулаторное лечение.

Состояние опьянения у шофёра не установлено, но к административной ответственности за нарушения ПДД он уже привлекался. Расследование автоаварии продолжается под контролем Уссурийской прокуратуры.

Вчера в Приморье в условиях непогоды на междугородних дорогах было немало аварий. Так, на 21-м километре дороги Владивостока — Находка — Порт Восточный в Артёмовском городском округе житель Находки, управляя большегрузным транспортным средством, съехал с дороги и врезался в металлическое ограждение, при столкновении грузовик опрокинулся. Мужчина умер до прибытия реанимационной бригады СМП.

Установлено, что водитель только в 2026 году при управлении этим большегрузным автомобилем семь раз привлекался к административной ответственности за превышение установленной скорости движения. ДТП в Артёмовском городском округе расследует Госавтоинспекция.

Сегодня утром дожди прекратятся не во всех районах Приморья, хоть их интенсивность и уменьшится. Ещё действует штормовое предупреждение от Примгидромета. Госавтоинспекция просит водителей соблюдать на дорогах особую осторожность в условиях непогоды.