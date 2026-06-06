Вблизи Москвы сбит пятый беспилотник

Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на столицу. Всего после полуночи уничтожены пять БПЛА.
Как уточнил Сергей Собянин, на месте падения беспилотника работают экстренные службы.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на столицу. Всего после полуночи уничтожены пять БПЛА.
Мэр Москвы Сергей Собянин сообщил, что силы ПВО сбили еще один беспилотник, летевший на столицу. Всего после полуночи уничтожены пять БПЛА.
Как уточнил Сергей Собянин, на месте падения беспилотника работают экстренные службы.