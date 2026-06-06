Суд рассмотрит жалобы на приговор Блиновской 7 июля

Напомним, жалобы о делу о неуплате налогов и отмывании денег поступили во Второй кассационный суд общей юрисдикции 25 мая. Как заявил управляющий партнёр адвокатского бюро Геннадий Кузьмин, шанс смягчить приговор или вовсе выйти на свободу у блогера Елены Блиновской есть, это станет возможным, если кассационный суд обнаружит нарушения уголовно-процессуального права. По его словам, суды первой и второй инстанции уже учли все смягчающие обстоятельства, однако если существенные нарушения УК или УПК действительно имеются, суд кассационной инстанции непременно на них отреагирует.