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Суд рассмотрит жалобы на приговор Блиновской 7 июля

Жалобы трёх адвокатов на приговор Елене Блиновской будут рассмотрены Вторым кассационным судом общей юрисдикции в июле. Об этом пишет ТАСС со ссылкой на участника процесса.

Источник: Life.ru

Обращения направили три адвоката, представляющих сторону защиты. К рассмотрению также приобщены жалобы самой Блиновской, а также Марии Ознобихиной — арбитражного управляющего, задействованного в процедуре банкротства блогера и членов её семьи. Судебное заседание назначено на 7 июля.

Напомним, жалобы о делу о неуплате налогов и отмывании денег поступили во Второй кассационный суд общей юрисдикции 25 мая. Как заявил управляющий партнёр адвокатского бюро Геннадий Кузьмин, шанс смягчить приговор или вовсе выйти на свободу у блогера Елены Блиновской есть, это станет возможным, если кассационный суд обнаружит нарушения уголовно-процессуального права. По его словам, суды первой и второй инстанции уже учли все смягчающие обстоятельства, однако если существенные нарушения УК или УПК действительно имеются, суд кассационной инстанции непременно на них отреагирует.

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