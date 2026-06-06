В истории Усольцевых появилась версия о трёх беглых бандитах

История таинственного исчезновения в Красноярском крае семьи Усольцевых обрастает новыми подробностями. Стало известно, что в регионе с 2025 года находятся в розыске трое особо опасных преступников: педофил и двое убийц. В эксклюзивном интервью aif.ru криминалист Михаил Игнатов оценил возможность их причастности к исчезновению двоих взрослых и ребёнка.
"Безусловно, в круг подозреваемых входят те, кто потенциально мог совершить данное преступление, то есть лица, ранее судимые за подобные преступления, те, кто находится под особым контролем, под особым учётом. Их рассматривают в первую очередь как возможных исполнителей преступления. Но это возможно в том случае, когда есть явные признаки преступления. То есть речь идёт о ситуации, когда обнаружен труп с признаками насильственной смерти, выявлен характерный почерк убийства.
В ситуации с Усольцевыми говорить о преступлении в отношении них пока преждевременно. Мы можем только строить версии: возможно, кто‑то совершил преступление, возможно, их убили, расчленили или иным образом утилизировали тела. Можно только предполагать", — объяснил он.
Криминалист уточнил, что в ходе следственных мероприятий силовики проверили лиц, которые находятся на особом контроле.
«В отношении них проводились и, возможно, сейчас проводятся различные оперативно‑розыскные мероприятия. Но в данный момент говорить о том, что Усольцевых убили, преждевременно — проверяется причастность к предполагаемому преступлению. Самого факта убийства нет», — сказал Игнатов.
Напомним, что Сергей, Ирина и их маленькая дочь Арина таинственно исчезли в сентябре 2025 года, когда отправились в однодневный поход в Партизанском районе Красноярского края. Основной версией следователей является несчастный случай.