Под Уссурийском маршрутка вылетела в кювет, есть пострадавшие

«Установлено, что вечером 05 июня 2026 года водитель транспортного средства “ГАЗ Gazelle NEXT”, двигавшийся по маршруту № 514 (Камень‑Рыболов — Владивосток) со стороны г. Хабаровска в направлении г. Уссурийска, не обеспечивал постоянного контроля за движением транспортного средства при возникновении опасности для движения и не принял мер к снижению скорости вплоть до полной остановки, в результате чего совершил съезд с проезжей части вправо в кювет», — говорится в сообщении.