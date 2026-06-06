Хинштейн назвал наиболее пострадавшие от атак ВСУ объекты культурного наследия

Ранее сообщалось, что более 700 жителей Курской области поступили в больницы после вторжения ВСУ в регион. Среди пострадавших есть люди как с лёгкими, так и с тяжёлыми ранениями. Для оказания помощи в регионе развернули многоуровневую систему медицинской поддержки. К работе подключились специалисты областных учреждений, федерального Минздрава, ФМБА и Центра медицины катастроф. Пациентов в тяжёлом состоянии при необходимости доставляют на лечение в Москву с помощью санитарной авиации.