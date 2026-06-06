Опер сказал, как могут отследить пропавшую в Таиланде ветеринара из РФ

Жительница Приморья, 43-летняя Дарья, резко пропала во время отдыха в Таиланде. Некоторое время она не выходила на связь, однако на днях прислала странное сообщение близким с чужого номера, принадлежащего номерной базе ОАЭ. СМС было написано латиницей. Среди бессвязных букв девушка смогла сообщить, что у нее украли телефон и кредитные карты. Позже в телефонном разговоре она сказала, что влюбилась и улетает в ОАЭ.