Опер сказал, как могут отследить пропавшую в Таиланде ветеринара из РФ

Родственникам пропавшей в Таиланде ветеринара из РФ нужно объявить ее в розыск, подав заявление в России. Правоохранители могут вычислить, откуда она отправляла СМС. Об этом aif.ru заявил криминалист Михаил Игнатов.
Жительница Приморья, 43-летняя Дарья, резко пропала во время отдыха в Таиланде. Некоторое время она не выходила на связь, однако на днях прислала странное сообщение близким с чужого номера, принадлежащего номерной базе ОАЭ. СМС было написано латиницей. Среди бессвязных букв девушка смогла сообщить, что у нее украли телефон и кредитные карты. Позже в телефонном разговоре она сказала, что влюбилась и улетает в ОАЭ.
«Родственникам нужно подать заявление в наши правоохранительные органы, что их близкий человек находится в опасности за рубежом, предположительно, в Таиланде. Наши по линии МИД или службы внешней разведки смогут установить, откуда пришло сообщение, связаться с правоохранительными структурами этой страны для того, чтобы они организовали розыск пропавшей гражданки РФ», — сказал Игнатов.
Ранее криминалист допустил, что пропавшую россиянку могли взять в рабство.