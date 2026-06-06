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Гражданина Абхазии приговорили к 10,5 года колонии за нападение на россиян

Центральный районный суд Сочи заочно приговорил гражданина Абхазии Кана Кварчию к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в разбойном нападении на трех граждан России в Сухуме в ноябре 2025 года.

Центральный районный суд Сочи заочно приговорил гражданина Абхазии Кана Кварчию к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в разбойном нападении на трех граждан России в Сухуме в ноябре 2025 года.

По версии следствия, Кварчия вместе с сообщниками напал на сотрудников редакции газеты «Абхазский Вестник», которых подозревал в ведении Telegram-каналов в с критикой абхазской оппозиции. Злоумышленники применили физическую силу и предметы, использовавшиеся в качестве оружия, после чего похитили у потерпевших деньги и личные вещи на сумму более двух миллионов рублей.

В настоящее время осужденный скрывается от правосудия и объявлен в розыск. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,78 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.

В Москве 14-летняя девочка-подросток из Бурятии попала в больницу с сотрясением мозга после нападения двух женщин. Во вторник, 26 мая, в подъезде жилого дома москвички накинулись на девочку с кулаками из-за того, что та слишком сильно дернула дверь в общий коридор. Подробнее о случившемся — в материале «Вечерей Москвы».

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