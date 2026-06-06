Гражданина Абхазии приговорили к 10,5 года колонии за нападение на россиян

Центральный районный суд Сочи заочно приговорил гражданина Абхазии Кана Кварчию к 10 годам и шести месяцам лишения свободы в колонии строгого режима. Он признан виновным в разбойном нападении на трех граждан России в Сухуме в ноябре 2025 года.
По версии следствия, Кварчия вместе с сообщниками напал на сотрудников редакции газеты «Абхазский Вестник», которых подозревал в ведении Telegram-каналов в с критикой абхазской оппозиции. Злоумышленники применили физическую силу и предметы, использовавшиеся в качестве оружия, после чего похитили у потерпевших деньги и личные вещи на сумму более двух миллионов рублей.
В настоящее время осужденный скрывается от правосудия и объявлен в розыск. Суд также удовлетворил гражданские иски потерпевших на общую сумму 1,78 миллиона рублей. Приговор не вступил в законную силу, говорится в сообщении.
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