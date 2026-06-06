В США оправдали жениха, выпустившего семь пуль в тестя на свадьбе

Суд в американском штате Джорджия оправдал 33-летнего Аарона Уайта, который во время свадебной церемонии в июле 2024 года смертельно ранил отчима своей невесты. Ранее мужчине были предъявлены обвинения в умышленном убийстве и нападении при отягчающих обстоятельствах. Об этом сообщает издание People.
Согласно материалам дела, конфликт между родственниками невесты начался еще до начала торжества. После прибытия на место один из участников ссоры открыл стрельбу из ружья, а отчим невесты вступил в физическое противостояние с женихом. В ходе инцидента Уайт применил огнестрельное оружие, заявив о самообороне.
Изучив обстоятельства произошедшего, суд пришел к выводу, что действия обвиняемого были правомерными, и вынес оправдательный вердикт. Вместе с тем семья погибшего не согласилась с этим решением и заявила о намерении добиваться привлечения Уайта к ответственности, настаивая на собственной версии произошедших событий.
Ранее сообщалось о стрельбе в американском штате Айова. Погибли не менее 7 человек.