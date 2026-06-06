В США оправдали жениха, выпустившего семь пуль в тестя на свадьбе

Согласно материалам дела, конфликт между родственниками невесты начался еще до начала торжества. После прибытия на место один из участников ссоры открыл стрельбу из ружья, а отчим невесты вступил в физическое противостояние с женихом. В ходе инцидента Уайт применил огнестрельное оружие, заявив о самообороне.