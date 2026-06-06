Ординатору медцентра ДВФУ смягчили приговор за кражу наркотика

Было установлено, что фигурант, проходя практику в медицинском центре, подменил шприц с анестезирующим наркотиком на шприц с физраствором. Присвоенное вещество он планировал использовать сам, но препарат изъяли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.