Ординатору медцентра ДВФУ смягчили приговор за кражу наркотика

23 марта 2026 года Фрунзенский районный суд Владивостока признал фигуранта виновным в хищении наркотических средств лицом с использованием служебного положения (п. «в» ч. 2 ст. 229 УК РФ).
Было установлено, что фигурант, проходя практику в медицинском центре, подменил шприц с анестезирующим наркотиком на шприц с физраствором. Присвоенное вещество он планировал использовать сам, но препарат изъяли сотрудники УФСБ России по Приморскому краю.
Фигуранта приговорили к шести годам и двум месяцам лишения свободы. Адвокат подал апелляцию, требуя смягчить приговор, заменив реальный срок на условный, и переквалифицировав обвинение на ч. 1 ст. 229 УК РФ (хищение наркотика без отягчающих обстоятельств).
Государственный обвинитель и представитель медицинского центра, который в этом деле является потерпевшей стороной, настаивали на том, чтобы приговор и квалификацию действий фигуранта не менять.
По решению апелляционной инстанции Приморского краевого суда статью всё-таки смягчили со второй на первую часть, срок сократили до трёх лет, но наказание оставили реальным, а не условным.