На место пропажи Усольцевых выехали федеральные спасатели, зона оцеплена

Стали известны подробности операции, которая сейчас проходит в тайге Красноярского края. Криминалисты определили участки поиска пропавшей семьи Усольцевых. На место отправились десять федеральных спасателей. Погода прогнозируется хорошая, без осадков — в районе 25−30 градусов вплоть до начала следующей недели.
Подчеркивается, что зона поисков оцеплена — это важно для того, чтобы операция проходила безопасно и эффективно, участие в ней строго регламентировано.
Запланировано применение беспилотных летательных аппаратов, привлекается криминалистическая техника и транспорт повышенной проходимости, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.
Отмечается, что на тропе, по которой, предположительно, могли идти Усольцевы, нет снега, появилась трава. Слухи о том, что маршрут проверяли замерами шагов, не подтвердились.
Представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду опровергла и то, что в 30 километрах от места пропажи семьи был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева.
Поиски семьи Усольцевых продлятся до 9 июня включительно. Версия о добровольном исчезновении семьи Усольцевых выглядит маловероятной, ранее отметил адвокат по уголовным делам, полковник юстиции в отставке и бывший следователь Максим Девятьяров.