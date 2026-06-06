На место пропажи Усольцевых выехали федеральные спасатели, зона оцеплена

Стали известны подробности операции, которая сейчас проходит в тайге Красноярского края. Криминалисты определили участки поиска пропавшей семьи Усольцевых. На место отправились десять федеральных спасателей. Погода прогнозируется хорошая, без осадков — в районе 25−30 градусов вплоть до начала следующей недели.