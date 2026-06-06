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На место пропажи Усольцевых выехали федеральные спасатели, зона оцеплена

Стали известны подробности операции, которая сейчас проходит в тайге Красноярского края.

Источник: "Российская газета"

Стали известны подробности операции, которая сейчас проходит в тайге Красноярского края. Криминалисты определили участки поиска пропавшей семьи Усольцевых. На место отправились десять федеральных спасателей. Погода прогнозируется хорошая, без осадков — в районе 25−30 градусов вплоть до начала следующей недели.

Подчеркивается, что зона поисков оцеплена — это важно для того, чтобы операция проходила безопасно и эффективно, участие в ней строго регламентировано.

Запланировано применение беспилотных летательных аппаратов, привлекается криминалистическая техника и транспорт повышенной проходимости, передает ТАСС со ссылкой на ГСУ СК РФ по Красноярскому краю и Хакасии.

Отмечается, что на тропе, по которой, предположительно, могли идти Усольцевы, нет снега, появилась трава. Слухи о том, что маршрут проверяли замерами шагов, не подтвердились.

Представитель отряда «ЛизаАлерт» Серафима Чооду опровергла и то, что в 30 километрах от места пропажи семьи был зафиксирован сигнал телефона Сергея Усольцева.

Поиски семьи Усольцевых продлятся до 9 июня включительно. Версия о добровольном исчезновении семьи Усольцевых выглядит маловероятной, ранее отметил адвокат по уголовным делам, полковник юстиции в отставке и бывший следователь Максим Девятьяров.