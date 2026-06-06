Поиск Яндекса
Ричмонд
+25°
полупрозрачная облачность
Политика
Экономика
Общество
Происшествия
Видео
Все сервисы
СВО
Спорт
Объясняем
Финансы
Погода
Вфокусе
Курсы
Сделано в России
Все проекты
Мы в соцсетях
© VK, 1999-2026
О компании
О проекте
О технологиях рекомендаций
Политика конфиденциальности
Обратная связь
Условия использования сервисов
Реклама

Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще два вражеских беспилотника (БПЛА).

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще два вражеских беспилотника (БПЛА).

— Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.

Так, число сбитых дронов достигло 20.

5 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 123 украинских беспилотника над территорией России.

31 мая в поселке Матвеев Курган Ростовской области, где после атаки ВСУ загорелась нефтебаза, ввели режим ЧС.

Причиной произошедшего стало падение обломков украинского беспилотника. Жителей домов, расположенных близко к предприятию, эвакуировали в целях обеспечения безопасности.

Узнать больше по теме
Беспилотные летательные аппараты (БПЛА): что это и как они работают
Сотню лет назад устройства, которые летают без пилота на борту и выполняют недоступные человеку задачи, казались фантастикой. А теперь они стали реальностью: собрали главное о беспилотных летательных аппаратах (БПЛА) и о том, для чего они нужны.
Читать дальше