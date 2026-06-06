Собянин сообщил об отражении атаки уже 20 направлявшихся к Москве БПЛА

Мэр Москвы Сергей Собянин в субботу, 6 июня, сообщил, что силами противовоздушной обороны (ПВО) на подлете к столице было уничтожено еще два вражеских беспилотника (БПЛА).
— Отражена атака еще двух беспилотников, летевших на Москву. Специалисты экстренных служб работают на месте падения обломков, — написал мэр в своем канале в МАКС.
Так, число сбитых дронов достигло 20.
5 июня в пресс-службе Минобороны сообщили, что силы ПВО за ночь уничтожили 123 украинских беспилотника над территорией России.
31 мая в поселке Матвеев Курган Ростовской области, где после атаки ВСУ загорелась нефтебаза, ввели режим ЧС.
Причиной произошедшего стало падение обломков украинского беспилотника. Жителей домов, расположенных близко к предприятию, эвакуировали в целях обеспечения безопасности.