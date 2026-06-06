Семь заблокированных после взрыва шахтёров погибли в Колумбии

Ранее сообщалось, что число погибших после взрыва газа на угольной шахте в китайской провинции Шаньси выросло до 90 человек. Инцидент произошёл на шахте «Люшэньюй» в уезде Циньюань города Чанчжи, под землёй находились 247 работников. Взрыв произошёл вскоре после объявления тревоги из-за утечки угарного газа. По подозрению в нарушении правил безопасности задержали сотрудника компании. Председатель КНР Си Цзиньпин взял спасательную операцию под личный контроль и поручил провести тщательное расследование причин ЧП.