МИД Украины извинился перед Грецией за инцидент с морским дроном

Украина принесла официальные извинения Греции после инцидента с обнаружением безэкипажного морского катера у острова Лефкада в Ионическом море. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий в публикации в социальной сети X*.
По данным телеканала Skai, извинения последовали после того, как возле греческого острова был найден морской беспилотник украинского происхождения.
Напомним, в мае, греческий рыбак обнаружил в районе Лефкады безэкипажный катер, оснащенный взрывателями и значительным количеством взрывчатых веществ. Сообщалось также, что двигатель аппарата на момент обнаружения продолжал работать.
Ранее сообщалось, что Греция послала Украине сигнал о том, что следует отозвать все беспилотные катера от берегов. Это связано с морским дроном, выявленном рядом с островом Лефкада.
* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.