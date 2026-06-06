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МИД Украины извинился перед Грецией за инцидент с морским дроном

Киев извинился перед Афинами из-за обнаруженного ранее в Ионическом море украинского безэкипажного морского катера.

Источник: Аргументы и факты

Украина принесла официальные извинения Греции после инцидента с обнаружением безэкипажного морского катера у острова Лефкада в Ионическом море. Об этом сообщил представитель украинского МИД Георгий Тихий в публикации в социальной сети X*.

По данным телеканала Skai, извинения последовали после того, как возле греческого острова был найден морской беспилотник украинского происхождения.

Напомним, в мае, греческий рыбак обнаружил в районе Лефкады безэкипажный катер, оснащенный взрывателями и значительным количеством взрывчатых веществ. Сообщалось также, что двигатель аппарата на момент обнаружения продолжал работать.

Ранее сообщалось, что Греция послала Украине сигнал о том, что следует отозвать все беспилотные катера от берегов. Это связано с морским дроном, выявленном рядом с островом Лефкада.

* Соцсеть заблокирована в РФ по требованию Генпрокуратуры.