В Колумбии нашли тела семи горняков после взрыва на шахте

В Колумбии завершилась поисково-спасательная операция после взрыва на шахте в департаменте Кундинамарка. Все семь горняков, оказавшихся заблокированными под землей после происшествия, были обнаружены погибшими, пишет La FM.
Инцидент произошел 4 июня на одном из горнодобывающих объектов региона. О мощном взрыве в шахте сообщили местные жители, после чего на место были направлены спасательные службы и специалисты экстренного реагирования.
В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств трагедии. Специалистам предстоит установить причины взрыва и выяснить все детали произошедшего на предприятии.
Ранее на территории рудника «Ирокинда» в Бурятии были найдены тела еще двух человек, пострадавших при сходе снежной лавины.