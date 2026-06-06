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В Колумбии нашли тела семи горняков после взрыва на шахте

Семь горняков, оказавшихся в ловушке после взрыва шахты в Колумбии, найдены погибшими.

Источник: Аргументы и факты

В Колумбии завершилась поисково-спасательная операция после взрыва на шахте в департаменте Кундинамарка. Все семь горняков, оказавшихся заблокированными под землей после происшествия, были обнаружены погибшими, пишет La FM.

Инцидент произошел 4 июня на одном из горнодобывающих объектов региона. О мощном взрыве в шахте сообщили местные жители, после чего на место были направлены спасательные службы и специалисты экстренного реагирования.

В настоящее время компетентные органы проводят расследование обстоятельств трагедии. Специалистам предстоит установить причины взрыва и выяснить все детали произошедшего на предприятии.

Ранее на территории рудника «Ирокинда» в Бурятии были найдены тела еще двух человек, пострадавших при сходе снежной лавины.